В Петербурге в школе № 204 зафиксировали вспышку кори

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Заболевание корью обнаружено у учащегося школы Центрального района Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Роспотребнадзор города и Ленинградской области.
«В связи с регистрацией случая кори у учащегося ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга Межрегиональным управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.
Соответствующими органами проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле межрегионального управления.