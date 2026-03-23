Француз утопил собаку после расставания с женщиной и попал под суд

Во Франции начался суд над мужчиной, который в декабре 2024 года утопил свою собаку. Свой поступок он объяснил тяжёлым разрывом отношений с женщиной.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции началось судебное разбирательство по делу о жестоком убийстве собаки. Как сообщает Daily Star, в декабре 2024 года мужчина из коммуны Биаш-Сен-Вааст привязал к поводку своей семилетней собаки по кличке Джаз бетонный блок и сбросил её в болото.

По данным следствия, обвиняемый оставался на месте около 20 минут, наблюдая, как животное отчаянно пыталось выбраться, но в итоге утонуло. Тело собаки нашли лишь через месяц.

На допросе мужчина признал вину, объяснив поступок тяжёлым эмоциональным состоянием после расставания с женщиной. Однако это не смягчило реакцию общественности. Зоозащитники назвали произошедшее одним из самых шокирующих случаев жестокости к животным в последнее время и призвали ужесточить наказание за подобные преступления.

Окончательный вердикт пока не оглашён, однако за ходом процесса внимательно следят как правозащитные организации, так и широкая общественность, требуя, чтобы приговор стал чётким сигналом против безнаказанности жестокого обращения с животными.

