Axios: Нетаньяху и Вэнс обсудили условия возможных договоренностей с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-президент США Джей Ди Вэнс провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили условия для начала переговоров с Ираном. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на собственные источники.