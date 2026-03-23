Axios: Нетаньяху и Вэнс обсудили условия возможных договоренностей с Ираном

США и Израиль обсудили вопрос договоренностей соглашения об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-президент США Джей Ди Вэнс провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили условия для начала переговоров с Ираном. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на собственные источники.

«Вэнс в понедельник утром поговорил по телефону с Нетаньяху и обсудил усилия по началу переговоров с Ираном», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

Согласно заявлению Равида, Нетаньяху и Вэнс также обсудили условия возможного соглашения по урегулирования вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с Ираном. По словам главы Белого дома, стороны обсудили урегулирование конфликта. США также приняли решение приостановить атаки по иранским энергообъектам на пять дней.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
