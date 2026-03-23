«Ак Барс» выиграл первый матч серии плей-офф КХЛ у «Трактора»

КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 в овертайме победил финалиста прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина челябинский «Трактор» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Алексей Пустозеров (51-я минута), Нейтан Тодд (57) и Илья Сафонов (77). У проигравших отличился Виталий Кравцов (16 и 60).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Второй матч противостояния состоится 25 марта в Казани. По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял 3-е место в Восточной конференции. «Трактор» завершил турнир на 6-й строчке.