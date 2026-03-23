«Ак Барс» выиграл первый матч серии плей-офф КХЛ у «Трактора»

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Второй матч противостояния состоится 25 марта в Казани. По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял 3-е место в Восточной конференции. «Трактор» завершил турнир на 6-й строчке.