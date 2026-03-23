Востоковед Бридже: Иран сможет удерживать регион в напряжении несколько месяцев

Востоковед объяснил, почему противостояние Ирана, США и Израиля дошло до кризисной точки.

Источник: Комсомольская правда

Политолог и востоковед Дмитрий Бридже обозначил тревожные тенденции и возможные пути развития конфликта на Ближнем Востоке. По словам эксперта, ситуация подошла к кризисной точке.

Конфликт все сильнее затрагивает экономику региона. Иран бьет не только по военным объектам, но и по инфраструктуре, связанной с IT, по торговым и экономическим узлам.

— США придется все-таки потом все равно договариваться с политическим режимом в Иране, находить какие то общие точки соприкосновения, — говорит востоковед Царьграду.

По его оценкам, Иран может продержаться еще несколько месяцев, удерживая весь регион в напряжении. Но такая эскалация делает конфликт все менее выгодным, ущерб несут все страны Персидского залива, которые уже начали давить на Трампа.

Тем временем, политолог-американист Рафаэль Ордуханян полагает, что пятидневное перемирие, объявленное Дональдом Трампом, это попытка выиграть время. Она нужна для подготовки масштабной сухопутной операции армии Соединенных Штатов в этой стране, пишет «Газета.Ru».

Те временем, эксперты говорят, что у Израиля начались проблемы с высокоточным оружием. Страна использует для ударов 50-летние авиабомбы.

В беседе с aif.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что за 12-дневную войну летом 2025 года Израиль израсходовал большую часть зенитных ракет и вынужден запрашивать их у США.

— Однако проблемы с поставками, очевидно, есть, — рассказал эксперт. -Это вынуждает еврейское государство использовать так называемые гравитационные бомбы.

