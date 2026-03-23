Блогер Лерчек из-за окнозаболевания перестала видеть правым глазом

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) на фоне выявленного рака четвертой стадии ослепла на правый глаз, сообщил в соцсетях ее жених, отец ее ребенка Луис Сквиччиарини. Производство по ее уголовному делу приостановлено в связи с тяжелым заболеванием, а дело о банкротстве продолжает рассматриваться в Арбитражном суде. На последнем заседании выяснилось, что долг Чекалиной перед Федеральной налоговой службой полностью погашен.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, ослепла на правый глаз из-за осложнений, вызванных диагностированным у нее раком желудка четвертой стадии. Об этом в соцсетях сообщил жених Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.
«Лера прошла первую химию и иммунную терапию. Скоро мы начинаем вторую. Всего их будет девять. Мы молимся, чтобы она чувствовала себя лучше. Правый глаз пока не видит полностью. Но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии», — написал он.
Об ухудшении здоровья Лерчек сообщалось на прошлой неделе: по заявлению адвокатов блогера, помимо выявленного рака желудка четвертой стадии и распространения метастазов у женщины выявили перелом двух позвонков, поражение костей черепа, опухоль в мозге, ухудшение зрения и болевой синдром на девять-десять баллов (из десяти).
23 марта в Гагаринском суде Москвы прошло очередное заседание по делу бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина (их с экс-супругой обвиняют в выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов). Как сообщает издание Super, Чекалин заявил, что совсем не завидует бывшей супруге из-за освобождения от судебных слушаний по состоянию здоровья. По его словам, в настоящий момент они не общаются, а о ее состоянии ему сообщают их общие дети.
«У супруги тяжелое заболевание, поэтому лучше быть в суде, чем болеть. Ей точно не позавидуешь», — отметил Чекалин.
Обвинение в адрес следователей.
На прошлой неделе Валерия Чекалина направила в Следственный комитет заявление о привлечении к ответственности следователей, которые не разрешали ей посещать врача. Из-за этого у нее вовремя не диагностировали онкологическое заболевание, дошедшее сейчас до четвертой стадии.
Со ссылкой на текст заявления РИА Новости сообщало, что, по утверждению Лерчек, ~во время нахождения под домашним арестом ей неоднократно отказывали в посещении больницы,~ несмотря на неоднократные жалобы на состояние здоровья и боли в области живота. Всего таких ходатайств было заявлено более десяти. К заявлению прилагалась хронологическая справка о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу. Лерчек просит привлечь их к ответственности по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Telegram-канал Baza уточняет, что, по утверждениям Чекалиной, «следователь говорил ей, что ее пустят к врачу только в случае признания вины».
Позже ГУ МВД России по Москве выступило с опровержением этих утверждений. В полиции заявили, что все поступавшие от защитников Валерии Чекалиной ходатайства на посещение государственных медицинских учреждений «были удовлетворены в полном объеме». Однако ей дважды отказали в посещении коммерческих больниц.
О возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению адвокатов блогера пока информации нет.
Долг погашен.
К настоящему времени долг Валерии Чекалиной (Лерчек) перед Федеральной налоговой службой полностью погашен. Об этом, как сообщает РИА Новости, стало известно на заседании Арбитражного суда по делу о ее банкротстве.
Представитель Лерчек Максим Курносов передал суду документ о перечислении 176 млн рублей на налоговый счет Чекалиной и заявил об отсутствии у нее долга по налогам (он оценивался в 173 млн рублей).
«Это превышает сумму требований. Задолженность на сегодняшний день полностью отсутствует», — сказал он.
Сумма была внесена физическим лицом, чье имя не разглашается. В связи с тем, что к моменту заседания сумма еще не поступила на счета ФНС, слушания были перенесены на 31 марта.