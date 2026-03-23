Блогер Лерчек из-за окнозаболевания перестала видеть правым глазом

23 марта в Гагаринском суде Москвы прошло очередное заседание по делу бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина (их с экс-супругой обвиняют в выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов). Как сообщает издание Super, Чекалин заявил, что совсем не завидует бывшей супруге из-за освобождения от судебных слушаний по состоянию здоровья. По его словам, в настоящий момент они не общаются, а о ее состоянии ему сообщают их общие дети.