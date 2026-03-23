Шкатулки и фигурки из дерева: пенсионер МВД рассказал о своем хобби

Пенсионер МВД Николай Каринский уже 34 года занимается прикладным творчеством: делает шкатулки и разные фигуры из дерева. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с мастером.
В квартире у Николая Алексеевича на полках разложены шкатулки разных размеров, с узорами. Ни один орнамент не повторяется.
— Здесь в коллекции у меня более 150 штук, и еще в коробках лежит несколько десятков деревянных ложек, — рассказывает Николай Каринский.
На тумбочке стоят деревянные яйца, фигурки человечков, леших. Интересуюсь, наверное, в детстве занимался в кружке или окончил профессиональное училище? Но собеседник отвечает, что в детстве был самым обыкновенным ребенком, интересовался техникой, после окончания техникума и службы в армии работал шофером, а потом по комсомольской путевке его направили работать в милицию, в Госавтоинспекцию.
— Но в 1992 году, мне тогда было 41, я попал в дорожно-транспортное происшествие, нога была полностью раздроблена, и на больничном я находился почти год. В палате я лежал с мужчиной, который вырезал фигурки из дерева. Мне тоже нужно было развивать моторику, и он меня научил премудростям мастерства, — говорит художник.
Николай Алексеевич просил жену и сыновей приносить ему в больницу спиленные сучья и ветки деревьев, которые постоянно обрезали в городе. Вот так на больничной койке начали рождаться шедевры.
— Иногда займешься изготовлением шкатулки, примеряешь дощечки, приклеиваешь их, потом вырезаешь узор и забываешь о времени, словно попадаешь в другое пространство, как в сказку. Рисунки на шкатулке плетутся как узоры, в зависимости от настроения, может, поэтому они ни разу не повторились на моих работах, — рассказывает Николай Каринский.
Поначалу мастер работал и изготавливал свои изделия с помощью простой отвертки и ножа. Потом стал искать специализированные магазины и покупал резцы.
— А еще родственники иногда дарили на день рождения новые инструменты, видя, как я увлекся прикладным творчеством. Называли даже деревянных дел мастером, — улыбается мужчина.
Под мастерскую он оборудовал себе лоджию в квартире, и все домашние были рады, что глава семейства нашел увлечение. Но о его увлечении несколько лет не знал никто, кроме семьи. Когда умерла жена, к Николаю Алексеевичу стала приходить социальный работник, которая и увидела шедевры. Она настояла на том, чтобы ее подопечный показывал свои работы на разных конкурсах и выставках.
— Каждый год я участвую в нескольких конкурсах и постоянно занимаю призовые места: не было такого случая, чтобы не попадал в тройку лидеров, — говорит Николай.
Он не без гордости достает папку со своими наградами и показывает дипломы. На серванте красуется кубок с надписью «Гран-при».
— Не проходит и месяца, чтобы я не показывал где-нибудь свои изделия. Сейчас два стенда с моими работами выставлены в Бахрушинском театральном музее в Зарайске, — продолжает Николай Каринский. — За мою плодотворную работу меня приняли в Творческий союз художников России, я состою сейчас в секции «Монументально-декоративное и прикладное искусство».
Николай Алексеевич очень много изделий дарит своим друзьям и знакомым, при этом не занимается продажей.
— Искусство должно нести радость, — считает художник. А многие соседи или знакомые специально приходят к нему в гости, чтобы полюбоваться изделиями мастера.
Его сын как-то посетовал, что некуда складывать свои документы большого размера. И Николай Алексеевич подарил ему большую шкатулку, куда можно положить бумаги формата А4.
А в апреле стартует конкурс МВД «Доброе слово», в котором есть номинация «Изобразительное искусство и прикладное творчество». Как раз к нему Николай Каринский готовит две новые шкатулки, которые осталось разукрасить. Возможно, на них появится символика органов внутренних дел.
В ТЕМУ.
Культурный центр Главного управления МВД по городу Москве ежегодно проводит творческие конкурсы для сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Полицейские могут представить свои фотографии, картины, поделки, рукописи книг. Самые активные участники — пенсионеры, среди них член Творческого союза художников Павел Павочкин, который пишет пейзажи, Юрий Сиротин, он делает деревянные скульптуры, и Олег Соловьев — автор поэтических сборников.