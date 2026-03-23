Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Коми увидели яркие следы в небе

Предположительно, явление связано с запуском ракеты «Союз-2.1а».

Источник: Аргументы и факты

В Коми местные жители увидели ярко-голубое сияние следы в небе. Кадры, на которой от светлой точки в небе расходится яркий след, распространились в Сети.

Предположительно наблюдаемое явление связана с запуском ракеты «Союз-2.1а» с Байконура.

Напомним, 22 марта Роскосмос сообщил об успешном запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а». Он доставит грузовой корабль «Прогресс МС-33» на орбиту. На его борту — грузы для экипажа и станции, топливо, питьевая вода и кислород для космонавтов на МКС. Сообщалось, что из-за сбоя в раскрытии одной из антенн грузового корабля состыковку с Международной космической станцией проведут в ручном режиме.