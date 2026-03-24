В Петербурге могут официально запретить кормить голубей

В Петербурге могут запретить кормить голубей. Такой законопроект рассматривают в ЗакСе. Инициатива связана с несколькими проблемами: риском распространения инфекций, загрязнением территорий и увеличением популяции голубей, что может способствовать росту числа грызунов. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
— Голуби могут быть переносчиками инфекций, таких как сальмонеллез, орнитоз и криптококкоз, — рассказал ветеринарный врач Михаил Голояд. Хотя риск заражения минимален при отсутствии прямого контакта, доктор советует соблюдать осторожность.
Кандидат биологических наук Павел Глазков отмечает, что заразиться можно не только при контакте, но и при вдыхании частиц помёта и перьев. Он рекомендует не подпускать маленьких детей к большим скоплениям птиц.
Мнения жителей Петербурга по этому вопросу разделились. Некоторые считают кормление голубей проявлением любви к природе, другие же отмечают, что большое количество птиц создаёт проблемы, особенно в местах массового скопления людей.
Власти пока не планируют штрафовать горожан за кормление голубей, но специальная рабочая группа изучает проблему. Цель — найти оптимальное решение, которое защитит памятники и здоровье людей.