Волонтеры просят владельцев аэролодок помочь в поиске пропавших на Волге детей

УЛЬЯНОВСК, 23 марта. /ТАСС/. Аэролодок не хватает для поиска пропавших при переходе Волги по льду в Ульяновске подростков. Об этом сообщили ТАСС в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в регионе.
«Для проведения поисково-спасательных работ на акватории реки Волги срочно требуются аэролодки (судна на воздушной подушке). Аэролодки необходимы в помощь профессиональным спасателям», — рассказала собеседница агентства.
Волонтеры просят откликнуться владельцев аэролодок. «Требуются аэролодки любой грузоподъемности и экипажи с опытом вождения», — уточнили в поисковом отряде.
Аэролодки будут нужны утром 24 марта для продолжения поисков подростков. Владельцев просят позвонить на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт». «Мы очень надеемся, что неравнодушные люди откликнутся. Нам важно охватить как можно больше людей, чтобы найти технику и спасти детей. Время ограничено», — подчеркнула собеседница агентства.
Двое подростков 2011 года рождения пропали в ночь на 23 марта. Со слов матери одного из них, несовершеннолетние пошли пешком со стороны Нижней террасы в направлении Ленинского района по Волге.
Участок на Волге, откуда был запеленгован последний сигнал от мальчиков, сейчас проверяют следственные органы и спасатели. Инспекторы ГИМС МЧС России на судне на воздушной подушке обследовали возможное местонахождение детей, рассматривается возможность привлечения тяжелых водолазов. Кроме поисковых работ на льду, велись береговые поиски. В них были задействованы сотрудники полиции, спасатели, волонтеры, всего к поиску пропавших подростков были привлечены 41 человек и 14 единиц техники, применяются беспилотники. Вечером поиски были приостановлены до утра в связи с наступлением темноты.