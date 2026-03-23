Волонтеры просят владельцев аэролодок помочь в поиске пропавших на Волге детей

Участок на Волге, откуда был запеленгован последний сигнал от мальчиков, сейчас проверяют следственные органы и спасатели. Инспекторы ГИМС МЧС России на судне на воздушной подушке обследовали возможное местонахождение детей, рассматривается возможность привлечения тяжелых водолазов. Кроме поисковых работ на льду, велись береговые поиски. В них были задействованы сотрудники полиции, спасатели, волонтеры, всего к поиску пропавших подростков были привлечены 41 человек и 14 единиц техники, применяются беспилотники. Вечером поиски были приостановлены до утра в связи с наступлением темноты.