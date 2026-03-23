МВД РФ разработало порядок снятия с учета из-за фиктивной регистрации

МВД России разработало порядок снятия граждан с регистрационного учёта в случае обнаружения фиктивной регистрации по месту пребывания или жительства. Эту информацию предоставили в миграционной службе министерства. В настоящее время проект приказа проходит общественное обсуждение.
Согласно проекту приказа, решение о снятии с учёта принимается руководителями территориальных органов МВД на межрегиональном, региональном и районном уровнях, а также их заместителями. Снять с учёта могут в течение пяти рабочих дней при наличии подтверждения фиктивной регистрации процессуальными документами.
К таким документам относятся вступившие в силу обвинительные приговоры, постановления и определения судов, а также процессуальные акты, вынесенные органами дознания, дознавателями, следователями и руководителями следственных органов. Основанием также может служить вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении. Собственнику или нанимателю жилого помещения направляется уведомление о принятом решении в произвольной форме.
