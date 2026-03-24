Бульвары Галины Вишневской и Ростроповича могут появиться в Петербурге

В Петербурге могут появиться новые бульвары, посвященные оперной певице Галине Вишневской и виолончелисту Мстиславу Ростроповичу. Городская Топонимическая комиссия приняла решение о создании новых общественных пространств в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

— Бульвар Галины Вишневской планируется создать вдоль Обводного канала в Кронштадте, параллельно улице Карла Маркса. Это место связано с детством и юностью певицы. Бульвар Мстислава Ростроповича может появиться на Захарьевской улице в Центральном районе города, недалеко от места, где жил композитор, — рассказали в Топонимической комиссии.

Кроме того, в Северной столице планируют увековечить память героев Великой Отечественной войны. Так, школе № 129 Красногвардейского района могут присвоить имя Фёдора Чистякова, а многофункциональный спорткомплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова — имя участника героической обороны Ленинграда Александра Соколова.