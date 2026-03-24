Бульвары Галины Вишневской и Ростроповича могут появиться в Петербурге

— Бульвар Галины Вишневской планируется создать вдоль Обводного канала в Кронштадте, параллельно улице Карла Маркса. Это место связано с детством и юностью певицы. Бульвар Мстислава Ростроповича может появиться на Захарьевской улице в Центральном районе города, недалеко от места, где жил композитор, — рассказали в Топонимической комиссии.