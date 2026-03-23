Козлёнок, который любил считать: мошенники стали прикидываться персонажем из детского мультфильма

На новую схему обмана обратили внимание в Росстате.

Источник: Клопс.ru

Мошенники стали рассылать электронные письма, в которых требуют оперативно предоставить им сведения о поголовье сельскохозяйственных животных и указать их идентификационные номера. О новом способе обмана сообщили в Росстате в понедельник, 23 марта.

При помощи таких писем злоумышленники стараются получить персональные данные россиян, занятых в сфере сельского хозяйства, а дальше используют эту информацию для доступа к счетам и личным аккаунтам граждан.

«Росстат не рассылает письма с требованием предоставить персональные данные, реквизиты организаций, идентификационные номера животных и другие сведения. Обращаем внимание, что официальные письма от Росстата приходят только с домена @rosstat.gov.ru. Переход по каким-либо ссылкам в сообщениях от сторонних доменов может привести к загрузке вредоносных программ. Также не стоит звонить по телефонным номерам, указанным в заведомо подозрительных письмах», — предупредили в ведомстве.

