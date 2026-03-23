Интернет за 161,5 млн рублей проведут в школах Ростовской области

161,5 млн рублей выделили из бюджета Ростовской области на создание ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях. Цель — обеспечение безопасного доступа к информационным системам и сети Интернет. Сейчас власти ищут исполнителя, который выполнит поставленные задачи. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Тендер открыли 23 марта, а итоги должны подвести 1 апреля. Срок выполнения работ — до 31 августа, срок исполнения контракта — до конца 2026 года.
Подрядчик должен выполнить радиопланирование в зданиях школ, а также смонтировать телекоммуникационное и сетевое оборудование, включая коммутаторы на 8, 24 и 48 портов, маршрутизаторы и источники бесперебойного питания. Предполагаются и другие виды работ. Требуемая гарантия качества на результат и установленное оборудование — 36 месяцев.
