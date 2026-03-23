ЦСКА повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ со СКА

ЦСКА и СКА в 10-й раз встречаются в плей-офф КХЛ. Первые три серии выиграла команда из Санкт-Петербурга. Затем шесть раз подряд сильнее оказывался столичный клуб. ЦСКА является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), СКА завоевывал титул дважды (2015, 2017).