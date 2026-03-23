ЦСКА повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ со СКА

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:2 в овертайме обыграл петербургский СКА в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Соркин (36-я и 58-я минуты) и Никита Нестеров (88). У проигравших отличились Николай Голдобин (24) и Сергей Сапего (38).

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч противостояния состоится 25 марта в Москве. По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял 4-е место в Западной конференции. СКА завершил турнир на 5-й строчке.

ЦСКА и СКА в 10-й раз встречаются в плей-офф КХЛ. Первые три серии выиграла команда из Санкт-Петербурга. Затем шесть раз подряд сильнее оказывался столичный клуб. ЦСКА является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), СКА завоевывал титул дважды (2015, 2017).

В другом матче нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1 на выезде обыграло череповецкую «Северсталь». Вторая встреча состоится 25 марта в Череповце.