Умер Юрий Швыткин, зампред комитета Госдумы по обороне

Умер Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Он скончался на 61-м году жизни. Об этом 23 марта сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Его уход — невосполнимая утрата», — написал депутат.
Ранее KP.RU сообщал о смерти депутата Госдумы Михаила Тарасенко. Он умер в возрасте 77 лет. Депутат скончался после длительной болезни. Причины его смерти не были уточнены.
