«Такое решение учредитель принял». Минобразования объяснило решение не набирать первокурсников-платников в медвузы Беларуси в 2026 году

Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов ответил в эфире телеканала СТВ на вопрос, правда ли, что в медвузы Беларуси не будут набирать первокурсников-платников. Этот вопрос после Единого дня абитуриента в высших учебных заведениях, что называется, у всех на устах в соцсетях.
Пищов заявил:
«Да, действительно, необходимо отметить, что контрольные цифры приема, то есть бюджетные места и места на платной основе, формируются нашими заказчиками и нашими учреждениями высшего образования по строго выстроенному алгоритму. То есть учитывается перспективная потребность кадровая в специалистах по каждой специальности. И в дальнейшем учредители (в данной ситуации — Министерство здравоохранения) утверждают контрольные цифры приема».
Представитель Минобразования напомнил, что подготовка специалистов только за счет средств республиканского бюджета характерна для ряда вузов:
«По такой же схеме у нас осуществляется подготовка кадров для аграрного комплекса, для педагогических специальностей».
Что касается медицинских вузов, Сергей Пищов напомнил, что их выпускников ждет «дальнейшая практика, ориентированное обучение».
«В связи с этим такое решение учредитель принял», — сказал чиновник Минобразования.
