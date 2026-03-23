Блогер Лерчек ослепла на правый глаз

Отец ребенка блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) Луис Сквиччиарини сообщил об ухудшении состояния здоровья блогерши, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии.
По его словам, блогер полностью потеряла зрение на правый глаз. В своем посте в социальной сети он рассказал, что Чекалина прошла первый курс химиотерапии и иммунотерапии, а вскоре начнется второй. Всего запланировано девять таких циклов. Родственник выразил надежду, что ей станет лучше, и отметил, что после проведенной лучевой терапии удалось снизить болевые ощущения в ноге.
Напомним, в конце февраля блогер родила четвертого ребенка, а спустя несколько дней была экстренно госпитализирована в реанимацию онкологического отделения. В настоящее время она проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.
В понедельник суд принял решение приостановить производство по уголовному делу в отношении Чекалиной, связанному с выводом средств в особо крупном размере. Мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена. Следствие полагает, что в период с сентября 2021 по февраль 2022 года блогер вместе с бывшим супругом Артемом, а также партнером Романом Вишняком и другими соучастниками занималась продажей фитнес-марафонов.
Полученные средства, превышающие 251,5 миллиона рублей, по версии обвинения, были переведены в Объединенные Арабские Эмираты, а для проведения банковских операций предоставлялись документы с ложными сведениями.
