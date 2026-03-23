Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Лерчек ослепла на правый глаз

Отец ребенка блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) Луис Сквиччиарини сообщил об ухудшении состояния здоровья блогерши, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии.

Отец ребенка блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) Луис Сквиччиарини сообщил об ухудшении состояния здоровья блогерши, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии.

По его словам, блогер полностью потеряла зрение на правый глаз. В своем посте в социальной сети он рассказал, что Чекалина прошла первый курс химиотерапии и иммунотерапии, а вскоре начнется второй. Всего запланировано девять таких циклов. Родственник выразил надежду, что ей станет лучше, и отметил, что после проведенной лучевой терапии удалось снизить болевые ощущения в ноге.

Напомним, в конце февраля блогер родила четвертого ребенка, а спустя несколько дней была экстренно госпитализирована в реанимацию онкологического отделения. В настоящее время она проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

В понедельник суд принял решение приостановить производство по уголовному делу в отношении Чекалиной, связанному с выводом средств в особо крупном размере. Мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена. Следствие полагает, что в период с сентября 2021 по февраль 2022 года блогер вместе с бывшим супругом Артемом, а также партнером Романом Вишняком и другими соучастниками занималась продажей фитнес-марафонов.

Полученные средства, превышающие 251,5 миллиона рублей, по версии обвинения, были переведены в Объединенные Арабские Эмираты, а для проведения банковских операций предоставлялись документы с ложными сведениями.

Ранее сообщалось, что возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини в интервью рассказал о её состоянии после прохождения курса терапии.

