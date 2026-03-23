Мелони признала поражение на референдуме и заявила, что уважает выбор граждан

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме, где граждане отвергли предложенную правительством конституционную реформу.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме, где граждане отвергли предложенную правительством конституционную реформу.

— Итальянцы приняли решение, и мы его уважаем. Мы будем двигаться вперед, как всегда, с ответственностью, решимостью и уважением к итальянскому народу и Италии, — сказала она в понедельник, 23 марта в видеоролике, опубликованном в социальной сети X.

Согласно первым частичным результатам, против изменений высказались 54,47 процента избирателей. На голосование был вынесен вопрос о реформе судебно-следственной системы, которая по конституции является независимой ветвью власти. По замыслу авторов реформы, запрет судьям и прокурорам на переход из одной роли в другую должен предотвратить конфликты интересов и политическое влияние на суды.

В обращении премьер заявила, что правительство выполнило предвыборное обещание, вынеся реформу на голосование. Мелони отметила, что правительство продолжит работу до конца срока. При этом она признала, что у нее осталась горечь за потерянную возможность модернизировать страну.

20 марта Джорджа Мелони высказалась, что понимает вето коллеги из Венгрии Виктора Орбана, несмотря на то, что она поддерживает выделение Киеву кредита в 90 миллиардов евро. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на пять источников из Европы.

Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
