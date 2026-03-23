Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин сообщил о смерти депутата Госдумы Юрия Швыткина

На 61-м году жизни скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от фракции «Единая Россия» Юрий Швыткин. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

Источник: Life.ru

«Скоропостижно ушёл из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надёжным товарищем», — приводятся на сайте Думы слова Володина.

Ранее бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен, занимавший пост главы правительства с 1997 по 2002 год, скончался на 89-м году жизни. Жоспен возглавлял правительство Франции в период президентства Жака Ширака и представлял Социалистическую партию. Его политическая деятельность пришлась на длительный этап участия в управлении страной и европейских институтах. До назначения премьер-министром он занимал различные государственные посты.

