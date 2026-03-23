В России ужесточат наказание за фиктивную регистрацию

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа, регламентирующий порядок снятия граждан с регистрационного учета в случае выявления фиктивной регистрации по месту жительства или пребывания. Об этом сообщили в миграционной службе ведомства.
Согласно проекту документа, решение о снятии с учета будет приниматься руководителями территориальных органов МВД на различных уровнях (межрегиональном, региональном и районном) или их заместителями. На это отводится пять рабочих дней.
Основанием для такого решения служат процессуальные акты, подтверждающие факт фиктивной регистрации. К ним относятся, например, вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, другие судебные постановления, а также документы, вынесенные органами дознания, следствия или постановление по делу об административном правонарушении, вступившее в силу.
О принятом решении миграционная служба уведомит собственника или нанимателя жилого помещения, отправив уведомление в свободной форме. В настоящее время проект приказа вынесен на общественное обсуждение.
