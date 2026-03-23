GasBuddy: цены на бензин в США достигли максимума с 2022 года

Цены на бензин и дизельное топливо в США достигли наивысших уровней с 2022 года на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Об этом сообщает портал GasBuddy.
По данным издания, средняя национальная цена на бензин за неделю увеличилась на 6,4 цента за литр. Стоимость составила 1,04 доллара за литр, почти приблизившись к максимуму с 2022 года — 1,06 доллара, который может быть достигнут уже на этой неделе.
Цены на дизельное топливо поднялись еще сильнее, составив 1,38 доллара за литр. Это наивысший уровень с 24 ноября 2022 года. Портал отмечает, что признаки стабилизации пока отсутствуют.
Ранее KP.RU сообщал, что мировой рынок энергоресурсов зависит от запасов нефти и газа на Ближнем Востоке. Любой конфликт в этом регионе неизбежно приводит к росту цен на энергоносители. Инвестиционный стратег Сергей Суверов отметил, что с учетом текущих событий цены будут расти.