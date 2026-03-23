Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

GasBuddy: цены на бензин в США достигли максимума с 2022 года

Цены на бензин в США выросли из-за перебоев в судоходстве через Ормуз.

Источник: Комсомольская правда

Цены на бензин и дизельное топливо в США достигли наивысших уровней с 2022 года на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Об этом сообщает портал GasBuddy.

По данным издания, средняя национальная цена на бензин за неделю увеличилась на 6,4 цента за литр. Стоимость составила 1,04 доллара за литр, почти приблизившись к максимуму с 2022 года — 1,06 доллара, который может быть достигнут уже на этой неделе.

Цены на дизельное топливо поднялись еще сильнее, составив 1,38 доллара за литр. Это наивысший уровень с 24 ноября 2022 года. Портал отмечает, что признаки стабилизации пока отсутствуют.

Ранее KP.RU сообщал, что мировой рынок энергоресурсов зависит от запасов нефти и газа на Ближнем Востоке. Любой конфликт в этом регионе неизбежно приводит к росту цен на энергоносители. Инвестиционный стратег Сергей Суверов отметил, что с учетом текущих событий цены будут расти.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше