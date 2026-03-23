Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане ввели частичный запрет на ввоз парнокопытных животных

Он будет действовать до особого распоряжения.

КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Запрет на ввоз парнокопытных животных всех видов за исключением племенных ввели в Татарстане. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана по итогам заседание республиканского штаба по недопущению проникновения и распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территорию региона.

«Ленар Гарипов (первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана — прим. ТАСС) поручил установить до особого распоряжения временный запрет на ввоз парнокопытных всех видов на территорию республики, за исключением племенных животных», — говорится в сообщении.

Он также рекомендовал руководителям сельскохозяйственных предприятий и владельцам личных подсобных хозяйств обеспечить ветеринарно-санитарные нормы содержания животных, установить закрытый режим их содержания, обеспечить биологическую защиту, провести дезинфекцию транспортных средств и организовать работу санитарных пропускных пунктов.

«Главам муниципальных образований необходимо организовать место для временного содержания (карантинирования) животных с отдаленностью не менее 5 км от животноводческих объектов», — приводит его слова пресс-служба.