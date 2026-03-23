В Татарстане ввели частичный запрет на ввоз парнокопытных животных

КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Запрет на ввоз парнокопытных животных всех видов за исключением племенных ввели в Татарстане. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана по итогам заседание республиканского штаба по недопущению проникновения и распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территорию региона.