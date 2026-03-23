В Татарстане ввели частичный запрет на ввоз парнокопытных животных

КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Запрет на ввоз парнокопытных животных всех видов за исключением племенных ввели в Татарстане. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана по итогам заседание республиканского штаба по недопущению проникновения и распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территорию региона.
«Ленар Гарипов (первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана — прим. ТАСС) поручил установить до особого распоряжения временный запрет на ввоз парнокопытных всех видов на территорию республики, за исключением племенных животных», — говорится в сообщении.
Он также рекомендовал руководителям сельскохозяйственных предприятий и владельцам личных подсобных хозяйств обеспечить ветеринарно-санитарные нормы содержания животных, установить закрытый режим их содержания, обеспечить биологическую защиту, провести дезинфекцию транспортных средств и организовать работу санитарных пропускных пунктов.
«Главам муниципальных образований необходимо организовать место для временного содержания (карантинирования) животных с отдаленностью не менее 5 км от животноводческих объектов», — приводит его слова пресс-служба.