Русские были первыми: как работала первая в мире практическая электролампа

Ровно 150 лет назад электротехник, военный инженер и изобретатель Павел Яблочков получил во Франции патент на «электрическую свечу» — первую в мире практическую электролампу. «Вечерняя Москва» узнала, как она работала.
Переступив порог музея «Огни Москвы», я словно вернулась на два века назад и оказалась в столичном переулке. Вдоль голых кирпичных стен стоят старые уличные фонари — керосиновые светильники. А за витринами висят изящные хрустальные люстры. Здесь свет становится архитектором пространства, сопровождая гостя в разные экспозиционные палаты. В одной из них стоит макет изобретения Павла Яблочкова — «электрическая свеча», отличающаяся от других экспонатов своей простотой. Всего-то два параллельно расположенных угольных стержня, разделенных изолирующим слоем каолина (белая глина). Казалось бы — примитив, но сколько в нем заключено истории.
О том, как работала свеча, «Вечерней Москве» рассказал заведующий выставочным отделом Евгений Титаренко.
— При включении между верхними концами стержней возникала электрическая дуга, которая опускалась вниз по мере выгорания угля и изоляционного материала, — объяснил Евгений Титаренко. — Свечи хватало на пол тора часа непрерывного горения. Позднее Яблочков разработал специальный подсвечник, где устанавливалось несколько подобных ламп. Они включались по очереди, по мере сгорания соседних.
До этого электродуговые лампы использовались лишь в электрических лабораториях, во время показательных демонстраций, либо на больших праздниках.
— К примеру, во время коронации императора Александра II таким образом осветили площадь у Лефортовского дворца, использовав десять дуговых ламп с электромагнитным регулятором, — объяснил Евгений. Есть в музее «Огни Москвы» и другие экспонаты, вызывающие неподдельный интерес. Один из них — центральный пульт управления освещением столицы. Он был введен в строй в 1940 году и считается уникальным в своем роде.
— Эта система разрабатывалась в оборонных целях для светомаскировки города. И была первой как в России, так и в мире, — отметил Евгений Титаренко. — Во время войны с помощью центрального пульта давались команды на такие же, но уже региональные системы. И в течение нескольких секунд по всей Москве выключалось освещение. В это время на улицах можно было увидеть плакаты «Свет в окне — помощь врагу». А окна домов дополнительно завешивались одеялами.
По словам Евгения Титаренко, подобной системы светомаскировки не было даже в Берлине. А русское изобретение открыло эру электрического освещения.
Также в память о Павле Яблочкове вчера в Саратове прошел фестиваль «Русский свет». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Центральным событием дня стала премьера документального фильма «ИСКРА», посвященного жизни изобретателя. Показ состоялся и в столице — в Музее истории Мосэнерго и энергетики Москвы.
ИСТОРИЯ.
Впервые Яблочков продемонстрировал свое изобретение в Лондоне, во время научно-технической выставки. Он установил четыре лампы, подвел к ним ток от динамо-машины, и помещение озарилось ярким светом. Газеты всего мира пестрели заголовками «Свет приходит к нам с Севера — из России». Так «русский свет» озарил улицу Оперы и ипподром в Париже, а также вест-индские доки в Лондоне.