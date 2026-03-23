Стармер заявил, что Трамп пытается оказать на него давление

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пытается оказать на него давление.
Он прокомментировал видео, которое опубликовал Трамп.
«Многое из того, что он говорит или делает, несомненно, направлено на то, чтобы оказать на меня давление. В этом у меня нет сомнений. Я прекрасно понимаю, что происходит, но я не собираюсь колебаться», — сказал Стармер в ходе выступления в парламентском комитете.
По его словам, он планирует сосредоточиться лишь на том, что «отвечает национальным интересам» Британии.
Напомним, Трамп заявил, что припомнит Стармеру позднюю отправку авианосцев на Ближний Восток. По словам Трампа, Соединённым Штатам не требуются и «те, кто вступает в конфликт» после того, как США якобы уже победили в нём.
Ранее сообщалось, что Трамп репостнул ролик с пародией на Стармера. В видео премьер-министр Британии показан как человек, который опасается разговора с Трампом и откладывает звонок.