«Изумрудная Лига» по муайтай пройдет в Нижнем Новгороде 26 марта (12+)

26 марта на «Совкомбанк Арене» состоится 13-й по счету турнир по профессиональному муайтай под названием «Изумрудная Лига» (12+). Об этом сообщили в нижегородской федерации муайтай.
В соревнованиях примут участие лучшие бойцы из Нижнего Новгорода, Орла, Перми, Пскова, Республики Марий Эл, Республики Чувашия, а также представители Узбекистана.
Главным событием вечера станет противостояние Андрея Дудина, финалиста международного Гран-при K1XPRO из Нижнего Новгорода, и Александра Степанова, чемпиона мира по версии WKU из Орла. Эти титулованные спортсмены проведут трех раундовый бой в весовой категории до 77 кг.
В рамках со-главного поединка на ринг выйдет Алексей Никифоров, обладатель Кубка России по муайтай, чьим оппонентом станет Данил Баев из Перми, известный своими выступлениями на тайских стадионах. Этот бой пройдет в весовой категории 63,5 кг.
Также в программе турнира запланирован международный матч с участием Александра «Андердога» Донского (Нижний Новгород), одного из лидеров «Изумрудной Лиги», и призера чемпионата Узбекистана по муайтай Махмуда Маруфова.
Помимо этого, болельщики увидят поединки с участием нижегородских тайбоксеров Романа Тифанюка и Максима Ерофеева. К ним присоединится Артем Гаврилов из Чебоксар, владеющий поясом чемпиона World Cup Diamond, и «Король Хайпа» Айдар Сабирзянов из Йошкар-Олы. Всего в вечере запланировано шесть поединков.
Турнир начнется в 19:00.
