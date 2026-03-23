Скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

Скончался заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин, ему было 60 лет. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем, — приводятся его слова на сайте Госдумы.

Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. В 1986 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, в 1999-м — Академию управления МВД РФ. Он избирался депутатом Государственной думы VII и VIII созывов.

За время службы Швыткина наградили тремя орденами Мужества, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть», «За службу в спецназе». На счету парламентария было 117 прыжков с парашютом. Он был добровольцем в зоне спецоперации.

