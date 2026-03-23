Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони по результатам референдума в Италии признала свое поражение

Премьер Италии заявила, что продолжит работу до конца своего срока.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по предложенной ее правительством реформе. В социальной сети X она заявила, что продолжит работать до конца своего срока.

По предварительным данным, против реформы высказались 54,47% избирателей. Вопрос касался изменений в структуре судебно-следственной системы. Она является независимой ветвью власти.

Мелони подчеркнула, что правительство выполнило свои предвыборные обещания, предложив реформу и предоставив гражданам право выбора.

«Мы, как всегда, уважаем этот выбор, хотя остается горечь за потерянную возможность модернизировать Италию. Но мы продолжим спокойно и добросовестно выполнять нашу работу на благо страны во исполнения мандата», — написала премьер.

Ранее KP.RU сообщал, что каждый второй итальянец уверен, что санкции против российской нефти и газа следует срочно отменить. Кризис на Ближнем Востоке продемонстрировал, насколько уязвимой является зависимость от альтернативных поставок.

