Мелони по результатам референдума в Италии признала свое поражение

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по предложенной ее правительством реформе. В социальной сети X она заявила, что продолжит работать до конца своего срока.
По предварительным данным, против реформы высказались 54,47% избирателей. Вопрос касался изменений в структуре судебно-следственной системы. Она является независимой ветвью власти.
Мелони подчеркнула, что правительство выполнило свои предвыборные обещания, предложив реформу и предоставив гражданам право выбора.
«Мы, как всегда, уважаем этот выбор, хотя остается горечь за потерянную возможность модернизировать Италию. Но мы продолжим спокойно и добросовестно выполнять нашу работу на благо страны во исполнения мандата», — написала премьер.
