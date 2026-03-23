В Петербурге у ученика школы № 204 выявили корь

В Санкт-Петербурге выявлен случай кори у ученика школы № 204 в Центральном районе города. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Межрегиональное управление взяло ситуацию под контроль.

Источник: Life.ru

«В связи с регистрацией случая кори у учащегося ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга Межрегиональным управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в заявлении.

Ранее корь была обнаружена у студента Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске. В корпусе был введён масочный режим, чтобы не допустить распространения инфекции. Маски обязаны были носить все — студенты, преподаватели и персонал.

