Жители Ростовской области обсуждают планы строительства новой Южной АЭС. На ситуацию отреагировали региональные власти.
Как подчеркнул в разговоре с донскими журналистами первый замгубернатора Дона Владимир Ревенко, вопрос о строительстве объекта ещё не решён. При этом тема обсуждается уже на протяжении нескольких лет. Пока рассматриваются два варианта: возведение новой АЭС в Новочеркасске или строительство двух дополнительных блоков на уже существующей Ростовской АЭС в Волгодонске.
«Никакого решения не принято, даже ответ не направлен “Росатому”. Если на Ростовской АЭС будет не четыре, а шесть энергоблоков, думаю, мы бы отнеслись к этому с пониманием», — цитирует спикера новостной портал 161.ru.
Чиновник признался, что, по его мнению, более рациональным решением был бы именно второй вариант, поскольку в Волгодонске уже созданы все необходимые коммуникации для работы атомной станции, а также есть подготовленные сотрудники.