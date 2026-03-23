Жители Ростовской области обсуждают планы строительства новой Южной АЭС

На ситуацию отреагировали региональные власти.

Как подчеркнул в разговоре с донскими журналистами первый замгубернатора Дона Владимир Ревенко, вопрос о строительстве объекта ещё не решён. При этом тема обсуждается уже на протяжении нескольких лет. Пока рассматриваются два варианта: возведение новой АЭС в Новочеркасске или строительство двух дополнительных блоков на уже существующей Ростовской АЭС в Волгодонске.

«Никакого решения не принято, даже ответ не направлен “Росатому”. Если на Ростовской АЭС будет не четыре, а шесть энергоблоков, думаю, мы бы отнеслись к этому с пониманием», — цитирует спикера новостной портал 161.ru.

Чиновник признался, что, по его мнению, более рациональным решением был бы именно второй вариант, поскольку в Волгодонске уже созданы все необходимые коммуникации для работы атомной станции, а также есть подготовленные сотрудники.