Жители Ростовской области обсуждают планы строительства новой Южной АЭС

Как подчеркнул в разговоре с донскими журналистами первый замгубернатора Дона Владимир Ревенко, вопрос о строительстве объекта ещё не решён. При этом тема обсуждается уже на протяжении нескольких лет. Пока рассматриваются два варианта: возведение новой АЭС в Новочеркасске или строительство двух дополнительных блоков на уже существующей Ростовской АЭС в Волгодонске.