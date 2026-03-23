Хабенский, Машков, Крючкова и Лядова получили «Нику» как лучшие актеры

В Театре им. Моссовета завершилась 39-я торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «НИКА» за 2025 год. Тяжелые золоченые статуэтки богини Победы были вручены в 19 номинациях. В двух из них соревнования не было.
«За честь и достоинство» приз получила кинорежиссер Алла Сурикова, минувшей осенью отметившая 85-летие.
В номинации «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» «Ника» присуждена (посмертно) бывшему ректору Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому, ушедшему из жизни в начале этого года. Статуэтку получили на сцене вдова Игоря актриса МХТ им. Чехова Вера Харыбина, признавшаяся, что эта награда для семьи очень важна, и сыновья Алексей и Александр.
В некоторых номинациях тремя претендентами на награду киноакадемики обойтись не смогли. Четыре художника по костюмам боролись за приз, но выиграла Татьяна Патрахальцева, работавшая над фильмом «Пророк. История Александра Пушкина». Шесть сериалов претендовали на звание лучшего — победили «Хроники русской революции», снятые Президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника» Андреем Кончаловским. На церемонии стало известно, что смонтирована 17-я серия проекта — «Эпилог».
За женскую роль второго плана — в трогательной картине «Чистый лист» — статуэтку получила Елена Лядова, которая теперь еще и педагог ВГИКа. Мастерскую актриса ведет с супругом Владимиром Вдовиченковым.
«Ника» за мужскую роль второго плана ушла к Владимиру Машкову, сыгравшему в военной драме «В списках не значился». За роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» приз присужден Светлане Крючковой, которая не смогла приехать. За нее награду получал режиссер Андрей Зайцев. За картину «Здесь был Юра» «Ники» удостоен Константин Хабенский. В его роли нет ни единого слова!
Лучшие сценаристы (посмертно) — Петр Луцик и Алексей Саморядов за «Ветер» Сергея Члиянца.
Лучший режиссер — Бакур Бакурадзе за «Лермонтова».
Лучший игровой фильм — «Ветер» Сергея Члиянца. За эту же картину отмечены звукорежиссер Александр Феденёв и оператор Данила Горюнков.
Вели церемонию по очереди семейные кинопары: Ангелина Стречина и Илья Малаков, Павел Трубинер и Юлия Мельникова, Юра Борисов и Анна Шевчук, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин. Но лучше всех оказался Евгений Цыганов, который, вручая награду в номинации «Открытие года» Феликсу Умарову за «Пророка», выступил в образе деда из фильма «Батя 2: дед». Речь Цыганова была без бумажки. Интересная. И с юмором. Из зала даже закричали «Браво!».