Хабенский, Машков, Крючкова и Лядова получили «Нику» как лучшие актеры

«Ника» за мужскую роль второго плана ушла к Владимиру Машкову, сыгравшему в военной драме «В списках не значился». За роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» приз присужден Светлане Крючковой, которая не смогла приехать. За нее награду получал режиссер Андрей Зайцев. За картину «Здесь был Юра» «Ники» удостоен Константин Хабенский. В его роли нет ни единого слова!