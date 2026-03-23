Умер депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин

Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по обороне от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин скончался на 61 году жизни. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, чьи слова были опубликованы на официальном сайте Думы.
«Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича», — говорится в сообщении.
Председатель ГД отметил, что смерть Швыткина — невосполнимая потеря, и подчеркнул, что коллегам он запомнится как «скромный, отзывчивый и надежный товарищ».
«Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели — жители Красноярского края, чьи интересы Юрий Николаевич отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской работы. Патриот своей Родины — России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО», — подчеркнул председатель Госдумы.
Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября.
С 1986 по 1992 год Швыткин служил в 76-й гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии, выполняя спецзадачи в Баку, Фергане, Оше, Вильнюсе, Кировабаде, Ереване и Ленинакане. Затем он проходил службу в органах внутренних дел Красноярского края, а также принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике в 1995—1996 годы.
Он был депутатом Государственной Думы седьмого и восьмого созывов. За свои заслуги он был награжден тремя орденами Мужества, рядом медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом», «За службу в спецназе».
Он оставил жену, дочь и сына, который продолжил семейную традицию и стал офицером-десантником.