Интернет за 161 млн рублей проведут школьникам и учителям в Ростовской обл

Интернет за 161 млн рублей проведут школьникам и учителям в Ростовской области. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает донское минцифры. Подрядчику предстоит создать ИТ-инфраструктуру в образовательных организациях для обеспечения безопасного доступа к информационным системам, а также к сети Интернет.
В стоимость входит обеспечение учреждений специализированным оборудованием, в том числе телекоммуникационными шкафами, маршрутизаторами и коммутаторами. На всю технику должна быть гарантия в течение трёх лет.
Контракт разыграют 1 апреля. Работы должны быть выполнены в срок до 31 августа.