На Дону работникам предприятия ЖКХ вернули долги по зарплате. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.
Об инциденте сообщили в надзорном ведомстве. Речь идёт об одном из предприятий в Милютинском районе. Прокуратуре удалось добиться погашения долгов по зарплате перед работниками сферы ЖКХ.
После многочисленных жалоб сотрудников сотрудники контролирующего органа провели проверку. Выяснилось, что фирма задолжала деньги 13 работникам. Сумма превысила 200 тыс. рублей.
Работодателю было внесено представление. Рассматривается вопрос о привлечении руководителя организации к административной ответственности. Долги по зарплате перед сотрудниками полностью погасили.