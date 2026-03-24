На Украине растет число женщин, объявленных в розыск военкоматами

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Сотрудники ТЦК регулярно применяют силу к гражданским. Но даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава в ВСУ. Количество случаев дезертирства и самовольного оставления части в ВСУ постоянно растет. Периодически в стране поднимается тема мобилизации женщин.