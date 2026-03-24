На Украине растет число женщин, объявленных в розыск военкоматами

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Десятки новых случаев объявления в розыск женщин, не имеющих военного или медицинского образования, за якобы уклонение от мобилизации раскрываются на Украине. Об этом сообщает издание «Страна».
По его данным, психолог Агата Захарян написала в социальных сетях, что уже больше года числится военнообязанной, хотя не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры. Кроме того, добровольно на учет в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) девушка не становилась. Она отмечает, что, помимо нее, на учете районного ТЦК в Харькове числятся еще более 20 девушек «с такой же ситуацией».
В комментариях под ее постом другие женщины делятся подобными историями. Также пост Захарян прокомментировало Минобороны Украины, заявив, что «реестры, к сожалению, не идеальны, и бывают казусные ситуации».
22 марта стало известно, что сотрудники ТЦК объявили в розыск как минимум шесть женщин. Одна из них, Ирина Харациди-Логинова, написала о своей истории в соцсетях, после чего стало известно еще как минимум о пяти подобных случаях. Ей удалось добиться отмены розыска и уже назначенного штрафа, однако с воинского учета ее не сняли. Выяснилось, что механизм снятия с воинского учета поставленных на него по ошибке на Украине отсутствует. Женщина намерена подавать в суд.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Сотрудники ТЦК регулярно применяют силу к гражданским. Но даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава в ВСУ. Количество случаев дезертирства и самовольного оставления части в ВСУ постоянно растет. Периодически в стране поднимается тема мобилизации женщин.