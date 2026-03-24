Что можно и нельзя делать в Ефимов день 24 марта на Кукушкину зарю

Православная церковь 24 марта вспоминает святого Евфимия. В народе празднуют Ефимов день. Также есть еще одно название — Кукушкина заря. Это связано с тем, что с указанной даты начинает куковать кукушка.
Что нельзя делать 24 марта.
Под запретом конфликты со старшими. Предки верили, что они могут оказаться затяжными и из-за этого отношения восстановить будет довольно сложно. Не следует, находясь в лесу 24 марта, говорить: «Кукушка, сколько мне лет жить осталось?» Это грозит неприятностями.
Что можно делать 24 марта.
По традиции, в названный день женщины старались много плакать. Таким образом, как считалось, следующий год окажется счастливым и без слез. А еще 24 марта принято собирать березовый сок.
Согласно приметам, утки и грачи, которые не прилетели к указанной дате, указывают на холодную погоду на долгое время. В том случае, если 24 марта тепло, то лето будет жарким.
