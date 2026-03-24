МВД разработало порядок снятия с учета при фиктивной регистрации

МВД будет снимать россиян с учета, если выяснит, что регистрация фиктивная.

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. МВД РФ разработало порядок принятия решения о снятии гражданина России с регистрационного учета при выявлении факта фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства, сообщили в Миграционной службе МВД РФ.

Ведомство вынесло на публичное обсуждение проект приказа «Об установлении Порядка принятия решения о снятии гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания или по месту жительства в случае выявления факта фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства».

«Проект приказа предусматривает, что решение о снятии с регистрационного учета гражданина принимается начальниками территориальных органов МВД России на межрегиональном, региональном и районном уровнях либо лицами, их замещающими, в течение пяти рабочих дней в случае, если факт фиктивной регистрации гражданина по месту пребывания или по месту жительства установлен одним из процессуальных решений», — говорится в сообщении.

К таким решениям относятся: вступивший в законную силу обвинительный приговор, постановление, определение суда либо процессуальный документ, вынесенный органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа или вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении.

«О принятом решении извещается собственник (наниматель) жилого помещения путем направления уведомления в произвольной форме», — заключили в ведомстве.