Народный календарь. Как избежать конфликтов на Федора Скотника, 27 марта

Православные 27 марта чтут память святого Венедикта Нурсийского и празднуют День Федоровской иконы Божией Матери. В народе эту дату прозвали Венедиктовым днем или Федором Скотником.
27 марта было принято относиться к животным с особым почтением. Существует поверье, что если на ухо питомцу прошептать свое сокровенное желание, то оно обязательно сбудется. При этом в эту дату нельзя смотреть в зеркало до заката, так как оно в таком случае может вытянуть энергию.
Кроме того, в этот день запрещено покупать и примерять новую одежду, а также стричь волосы. При этом 27 марта следует поменять постельное белье. Также нельзя в эту дату отказываться от еды, иначе ближайшие 40 дней пройдут в нужде.
Согласно поверью, на Федора Скотника нужно аккуратно работать с ножами и вилами. В противном случае можно притянуть к себе агрессию или конфликты, поэтому лучше к ним вообще не прикасаться.
Приметы погоды:
Гром предвещает плодородное лето, а туман — ненастное.
Корова хуже доится — погода в скором времени испортится.
Именины отмечают: Ростислав, Венедикт, Ираклий, Михаил.