Домовой чарт: новые приключения Кузи и Нафани лидируют в бокс-офисе

На отметке 271 млн рублей завершил свои первые выходные сиквел «Домовенка Кузи». Картина получила почти 40% всех сеансов в стране, но при этом показала и самую высокую посещаемость в топе — в среднем 22 зрителя на сеанс. Остальные новинки не смогли пробиться даже в пятерку лидеров, а успешные холдоверы остановились на рубеже 50 млн рублей. Самые слабые результаты показала современная версия сказки про Айболита — фильм «Доктор Гаф» с Сергеем Гармашем в главной роли. «Известия» разбирают свежие цифры отечественного бокс-офиса.
«Сказочные» разборки.
«Домовенок Кузя» вышел в конце 2024 года и в свой первый уикенд заработал 222 млн рублей (здесь и далее — данные ЕАИС). Продолжение заработало в дебютные выходные 271 млн рублей, хотя если смотреть по числу зрителей в обоих случаях, то разница в успехе будет не такой очевидной. Оригинальный фильм на старте посмотрело 628 тыс., сиквел — 666 тыс. Рост аудитории тем не менее очевиден, и при том у «Домовенка» в этот раз были вполне сильные конкуренты из той же ниши. Всех он оставил далеко позади.
Фото: Кинокомпания братьев АндреасянКадр из фильма «Домовенок Кузя 2».
— «Домовенок Кузя» уже давно стал узнаваемым брендом, — объясняет результаты релиза президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Старшее поколение помнит одноименный мультсериал и компьютерную игру, что стимулирует к походу в кино всей семьей. Сиквел показал лучший стартовый уикенд, чем первая часть, все шансы на рост кассы есть, хотя другие аналогичные проекты активно конкурируют за аудиторию.
На прошлой неделе казалось, что борьба будет гораздо более острой. Одновременно с «Домовенком» вышел «Доктор Гаф» — современная версия сказки про Айболита. Главную роль в фильме сыграл Сергей Гармаш, у которого несколькими месяцами ранее «Чебурашка 2» собирал у экранов миллионы зрителей.
Непонятно, что пошло не так, но в итоге «Доктор Гаф» не попал даже в топ-5 российского бокс-офиса. Шестое место — тоже результат, однако посещаемость оказалась крайне низкой: в среднем шесть зрителей на сеанс. В десятке кассовых лидеров уикенда ни у одного релиза не было такого слабого показателя.
Фото: Инфинити контентКадр из фильма «Доктор Гаф».
Можно заметить, что сеансов у «Гафа» было в три раза меньше, однако по их числу фильм занимал второе место после «Кузи». Поэтому можно было рассчитывать как минимум на более высокую позицию в прокате.
— «Доктор Гаф» не справился с конкуренцией с «Домовенком Кузей», у которого есть фора первой части и более активная маркетинговая кампания, — считает Зинякова. — У «Доктора Гафа» есть Сергей Гармаш, но у «Домовенка Кузи» есть Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Полина Гагарина — их звездный ансамбль привлекательнее для кинозрителя.
«Доктор Айболит» Корнея Чуковского часто рассматривают как своеобразного «родственника» доктора Дулиттла из книг Хью Лофтинга. Это не прямой пересказ, но персонажи действительно сопоставимы — примерно так же, как Пиноккио и Буратино: сходство очевидно, хотя сюжеты и культурный контекст различаются.
Любопытно, что в 2020 году в прокате с громким треском провалился фильм про практически того же самого героя — «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Главную роль в нем сыграл суперзвездный актер Роберт Дауни — младший; вместе с ним снялись Антонио Бандерас и Майкл Шин, а королеву Викторию воплотила британская актриса Джесси Бакли, на днях получившая «Оскар» за «Хамнет».
Фото: Perfect World (Beijing) Pictures Co.Кадр из фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».
Картину тогда называли одним из первых крупных провалов десятилетия. Формально ее мировые сборы составили около $250 млн, что само по себе выглядит солидно, однако при производственном бюджете примерно в 175 млн и значительных расходах на маркетинг студия понесла серьезные убытки.
«Малыш» вернул зрителя.
На втором месте отечественного бокс-офиса — триллер «Наследник», собравший 50 млн рублей. Отставание от лидера оказалось огромным, зато падение кассы по сравнению с прошлым уикендом минимальное: было 61 млн, стало 50 млн. Обычно сборы снижаются в два, а то и в три раза. Третье место заняла «Сказка о царе Салтане» с результатом около 33 млн рублей.
Четвертое место заняла российская комедия «Новая теща». Судьба фильма третью неделю подряд выглядит не слишком оптимистично. Он вышел в мартовские праздники, и у него была и на тот, и на следующие уикенды великолепная роспись: сначала 22% всех сеансов в стране, потом 19%, в этот раз уже 9%, что всё равно больше, чем у «Наследника» и «Сказки о царе Салтане». Но публика упорно не хочет идти на это кино. На старте у нее было 13 зрителей на сеансе, потом девять, в этот раз за счет сокращения показов получилось 10, но этого всё равно мало. Среди топ-5 у картины самая низкая наработка. Ольга Зинякова считает, что «релизу не хватило хорошего сарафана», и, похоже, это действительно так.
Фото: Берг СаундКадр из фильма «Новая теща».
Зато с сарафаном всё в порядке у военного экшена «Малыш» — пятое место и 30 млн рублей. То ли фан-база Глеба Калюжного оказалась такой большой, то ли сработали положительные отзывы первых зрителей, но в прошлый уикенд на него было куплено 52 тыс. билетов, а в этот — 67 тыс. И для несемейного кино у него отличная посещаемость, 17 человек на сеанс. За судьбой этого релиза действительно интересно следить, и, если в следующие выходные публики хотя бы не станет меньше, можно уже говорить, что фильм и вправду понравился, уже без скидок на рекламу или имя актера в главной роли.