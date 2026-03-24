Домовой чарт: новые приключения Кузи и Нафани лидируют в бокс-офисе

Четвертое место заняла российская комедия «Новая теща». Судьба фильма третью неделю подряд выглядит не слишком оптимистично. Он вышел в мартовские праздники, и у него была и на тот, и на следующие уикенды великолепная роспись: сначала 22% всех сеансов в стране, потом 19%, в этот раз уже 9%, что всё равно больше, чем у «Наследника» и «Сказки о царе Салтане». Но публика упорно не хочет идти на это кино. На старте у нее было 13 зрителей на сеансе, потом девять, в этот раз за счет сокращения показов получилось 10, но этого всё равно мало. Среди топ-5 у картины самая низкая наработка. Ольга Зинякова считает, что «релизу не хватило хорошего сарафана», и, похоже, это действительно так.