В Госдуме предложили заменить понятых на видеозапись при проверке водителей

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил в обязательном порядке использовать видеозапись без необходимости присутствия двух понятых для отстранения водителя от управления транспортным средством, проверки его состояния на алкотестере и направления на медосвидетельствование.
Соответствующие поправки парламентарий внёс ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части уточнения порядка отстранения водителя от управления транспортным средством). Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Пункт 1 законопроекта дополнить новым подпунктом “а” следующего содержания: а) в части 2 слова “в присутствии двух понятых либо” исключить», — сказано в документе.
В беседе с РИА Новости Нилов напомнил, что первое чтение прошёл законопроект, исключающий излишнюю бумажную волокиту со стороны сотрудников ДПС для привлечения к ответственности нарушителей.
«С одной стороны, это совершенно оправданная мера, а с другой — она не решает проблему возможных злоупотреблений в отношении водителей. Многие из них не знают разницы и правовых последствий в случае базового освидетельствования и медицинского», — сказал он.
Глава думского комитета отметил, что сегодня эти процедуры должны проводиться в присутствии двух понятых или при видеофиксации происходящего.
«Мои поправки предлагают в таких случаях всегда проводить видеозапись и отказаться от лишних участников процесса, которые могут иметь свой интерес. Тем более, что все патрульные машины сегодня оборудованы автоматической системой видеозаписи “Дозор” и обычными видеорегистраторами», — пояснил Нилов, подчеркнув, что тогда в случае спорных ситуаций всегда можно будет воспользоваться видеодоказательствами.