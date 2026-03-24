Лучших кадетов ФСО пригласили на бал «Отечество. Преданность. Честь»

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) России, отвечающая за безопасность первых лиц государства, проведет сегодня бал для учеников своих кадетских классов. Впервые в нем примут участие пары от всех школ, где есть кадетские классы ФСО.
Нынешний бал назван «Отечество. Преданность. Честь» — этот девиз начертан на знамени ФСО. Бал посвящен отмечаемому в 2026 году 145-летию органов государственной охраны.
«В 2026 году в Кадетском бале ФСО России впервые будут принимать участие пары от всех школ, где в настоящее время имеются кадетские классы ФСО (из Москвы, Санкт-Петербурга и городского округа Домодедово Московской области). Участниками кадетского бала ФСО России традиционно являются лучшие воспитанники кадетских классов ФСО России, добившиеся высоких результатов по показателям успеваемости, дисциплины, физической подготовки, активно участвующие в общественной жизни», — рассказали ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.
В ФСО отмечают, что бал проводится для «оказания содействия патриотическому, духовно-нравственному и культурному воспитанию учеников кадетских классов ФСО России, возрождения русской бальной культуры».
Сейчас кадетские и юнармейские классы ФСО открыты в трех школах Москвы, одной — Подмосковья и одной — Санкт-Петербурга, в них учатся более 1 200 воспитанников. Ребята, помимо общеобразовательных предметов, изучают основы государственной службы и права, воинские уставы, осваивают огневую подготовку, рукопашный бой, строевую подготовку, плавание и бальные танцы.