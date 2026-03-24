Везде был Юра: кому и за что вручили «Нику»-2026

В Москве 23 марта прошла 39-я церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника». Почти два десятка наград нашли своих обладателей, а главными триумфаторами вечера стали «Ветер» и «Пророк». Впервые церемония состоялась без традиционных «вручантов» — ведущими выступили актерские дуэты, а центральной темой стала семья в кино. О победителях, атмосфере и главных тенденциях вечера — в репортаже «Известий».
Семейные пары на красной дорожке.
На один вечер театр имени Моссовета превратился в центр притяжения кинематографистов России. На знаменитой сцене прошла 39-я церемония вручения премии «Ника». В последние два года гости собирались в театре «Маска», где шли по синей ковровой дорожке, однако на этот раз создатели главных фильмов года ступали по красному ковру и избирательно общались с журналистами.
Дресс-код вечера неожиданно сложился сам собой: черно-белая гамма с редкими вспышками цвета. Одной из первых на дорожке появилась актриса Екатерина Волкова. Для церемонии она выбрала черное кружевное «голое» платье. Среди звездных пар первыми отметились Павел Прилучный и Зепюр Брутян — они не стали общаться с журналистами. Следом к фотографам вышел режиссер и многократный номинант на «Оскар» Константин Бронзит. Его анимационный фильм «На выброс» был среди номинантов на «Нику», а короткометражная картина «Три сестры» совсем недавно боролась за главную американскую кинонаграду.
— Номинация — это, безусловно, достижение, — рассказал «Известиям» Бронзит. — Это как звание академика. Никто уже не отменит, что я трижды номинант на «Оскар». Но, конечно, каждый раз обидно: ты в полушаге от финала и снова не добрался. Я со Спилбергом говорил — он рассказывал о своих планах. Мы делились, какие мы молодцы, выпили шампанского. Потом к нам подошел Леонардо ДиКаприо — с ним тоже выпили. Понимаете? Это «Оскар». Там все равны.
За ним на дорожке появились Евгений Цыганов с супругой Юлией Снигирь. Актриса выбрала приталенное кружевное платье молочного цвета с металлическими вставками на груди. Еще одна пара вечера — Юра Борисов и Анна Шевчук. Пока съемочная команда фильма «Пророк. История Александра Пушкина» позировала фотографам, в зале Владимира Машкова буквально окружили поклонницы, не давая пройти. То и дело слышались звон бокалов, сквозь который прорывались звуки рояля. Среди гостей церемонии — Владимир Познер, чье редкое появление на публике обсуждали не меньше, чем номинантов.
Кино — дело семейное.
Церемония, как и положено, открылась под живую музыку камерного симфонического оркестра. На экране — череда лиц, из которых сложилась история «Ники»: Броневой, Этуш, Кончаловский, Тодоровский, Ярмольник, Рязанов, Волчек, Никулин, Янковский, Кобзон, Баталов, Чурикова, Лунгин. Память, собранная в монтаж, достойный отдельной награды.
В этом году «Ника» словно напомнила: кино — это не только индустрия, но и родство. Церемонию разделили на четыре блока, каждый вели актерские пары. Первыми на сцену вышли Ангелина Стречина и Илья Малаков — молодые супруги с легкой самоиронией пожелали своей семье прожить не меньше, чем сама премия. Во втором блоке — Юлия Мельникова и Павел Трубинер. Затем эстафету подхватили Анна Шевчук и Юра Борисов, а главные награды объявили Ольга Сутулова и Евгений Стычкин.
Организационно «Ника» тоже изменилась: в этом году отказались от «вручантов». Ведущие сами объявляли лауреатов и тут же вручали статуэтки. Благодаря этому церемония заметно ускорилась и приобрела почти телевизионный ритм.
Первую награду — за лучший неигровой фильм — получил «К другому берегу. Станиславский в новом свете». Затем отметили анимацию — «Булгаков» Станислава Соколова. Далее последовал плотный поток технических и творческих номинаций, где постепенно начал вырисовываться фаворит вечера. Лучший монтаж — Мария Лихачева за фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Лучшая музыка — Райан Оттер за тот же фильм. Лучший звук — Александр Феденев за «Ветер». Операторская работа — Данила Горюнков, и снова «Ветер».
В этом году «Ника» вручила специальный приз за вклад в кинематографические науки, критику и образование. Награду посмертно получил актер, режиссер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Зал стоял, пока на экране шла хроника его жизни. Вручать награду семье вышли актриса и певица Полина Гагарина и писатель Евгений Гришковец: одна училась у Золотовицкого, другой долгое время работал с ним на сцене.
— Знаете, папа обязательно бы всё это обшутил. Особенно то, что наконец-то получил «Нику». Я часто говорил ему, чтобы он ходил на пробы. И однажды даже сходил вместо него. На меня надели «толщинку» — все решили, что так и должен выглядеть Золотовицкий. В итоге не взяли ни меня, ни папу, — шутил со сцены его сын Алексей.
«Ника» для победы.
Открытием года стал Феликс Умаров, режиссер «Пророка». Награду вручал Евгений Цыганов в гриме своего героя из фильма «Батя 2. Дед». Умаров благодарил команду и обнял Юру Борисова.
— Я не могу сказать, что это моя награда — это награда всех, кто создавал фильм. «Пророк» показывает художника, жившего много лет назад, но мы чувствуем, что он такой же, как мы. Это значительно приближает его к нам, — признался Умаров «Известиям».
Елена Лядова получила приз за роль второго плана в картине «Чистый лист», а Владимир Машков, принимая аналогичную мужскую награду за фильм «В списках не значился», неожиданно превратил речь в гражданское высказывание, передав свою «Нику» в фонд «Защитники Отечества». Он пожелал бойцам стойкости, а стране — победы.
Лучшим сценарием назвали работу Петра Луцика и Алексея Саморядова для картины «Ветер». Награду получил режиссер и продюсер Сергей Члиянц. Он рассказал, что Луцик когда-то подарил ему сценарий во время игры в преферанс — записи делали прямо на обороте текста. Обоих авторов уже нет в живых, и от этого речь Члиянца прозвучала еще сильнее — как и четыре «Ники», включая главную, которые в итоге получил фильм.
Еще одна специальная премия — «За честь и достоинство» — в этом году досталась Алле Суриковой. Награду вручал Леонид Ярмольник, чья кинокарьера началась именно с ее фильмов. Он снялся в шести картинах Суриковой и, как признался, с тех пор перестал играть преступников.
Лучшим сериалом признали «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского — проект, который продюсер Антон Златопольский назвал magnum opus режиссера, делом всей жизни. Пока Кончаловский удивлялся, как эта история вообще увидела свет, Златопольский сообщил, что помимо 16 серий уже смонтирована 17-я — эпилог, который вскоре появится на платформе.
Режиссерский приз достался Бакуру Бакурадзе за «Лермонтова». Лучшая женская роль — Светлана Крючкова: на сцену вышел режиссер Андрей Зайцев, передал поклон актрисы и напомнил, что это уже третья ее «Ника». Лучшая мужская роль — Константин Хабенский за «Здесь был Юра», признавшийся, что изначально считал свою работу второстепенной.
— Есть миф, что существуют люди с ограниченными возможностями. Возможно, у них есть другой миф — про нас. Важно понять, как много или мало нужно человеку, чтобы быть счастливым. Я попытался представить, сколько нужно моему герою. И оказалось — гораздо меньше, чем нам. И тогда возникает вопрос: так кто из нас с ограниченными возможностями? — рассказал «Известиям» Хабенский.
К финалу стало ясно: главным героем вечера стал «Ветер». Картина собрала четыре ключевые награды. Сергей Члиянц не сдержал слез, принимая статуэтку из рук Андрея Кончаловского, вспоминая свой путь — море, травмы, годы вне кино и возвращение, которое, кажется, и стало главной темой фильма.
Так «Ника» этого года сложилась в ясную формулу: кино как семья, память как фундамент и «Ветер» как главный итог. Ирония лишь в том, что у фильма до сих пор нет проката. Вечер закончился аплодисментами, но вопрос повис в воздухе: увидит ли этот победитель своего зрителя.