Везде был Юра: кому и за что вручили «Нику»-2026

— Номинация — это, безусловно, достижение, — рассказал «Известиям» Бронзит. — Это как звание академика. Никто уже не отменит, что я трижды номинант на «Оскар». Но, конечно, каждый раз обидно: ты в полушаге от финала и снова не добрался. Я со Спилбергом говорил — он рассказывал о своих планах. Мы делились, какие мы молодцы, выпили шампанского. Потом к нам подошел Леонардо ДиКаприо — с ним тоже выпили. Понимаете? Это «Оскар». Там все равны.