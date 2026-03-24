Билан продает резиденцию за 250 млн рублей на Новой Риге

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский певец Дима Билан выставил на продажу резиденцию на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в компании NF Group, ставшей эксклюзивным консультантом по продаже загородного дома.
«Резиденция площадью 440 кв. м находится в коттеджном поселке “Монтевиль” в Истринском районе, в 23 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Дом выставлен на продажу за 250 млн рублей. Продажа связана с покупкой другого загородного дома», — рассказали в компании.
Двухэтажный коттедж построен на лесном участке 16,5 сотки. Дом в современном минималистичном стиле продается с дизайнерской отделкой. В резиденции четыре спальни, гостиная со вторым светом, две кухни, сауна, гараж на две машины. «Подобные предложения появляются на рынке крайне редко», — прокомментировала ТАСС директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева.