В СКА хотят получить разъяснения по судейству в матче с ЦСКА

СКА проиграл во втором овертайме со счетом 2:3.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. СКА хотел бы получить разъяснения по ряду судейских решений в первом матче стартового раунда серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА в Москве. Об этом журналистам сообщил главный тренер гостей Игорь Ларионов.

«Кое-какие вещи мы отправим в лигу Алексею Анисимову (главный арбитр КХЛ — прим. ТАСС), так как у нас есть масса вопросов по судейству», — сказал Ларионов.

Вратарь СКА Артемий Плешков отразил 46 бросков. «В течение всего сезона мы использовали двух вратарей и не будем пока делать выводы по тому, кто сыграет. Хорошее начало нашей серии, напряженное. Не удалось победить, но горжусь ребятами, где-то чуть не повезло. Главное — восстановиться, провести правильно день. В овертайме была усталость, у нас было 11 нападающих, играли в три тройки, чтобы созидать. Маркус Филлипс играл в обороне и атаке», — пояснил он.

В следующем матче с ЦСКА должен сыграть канадский нападающий Джозеф Бландизи. Ларионов рассказал о состоянии форварда Валентина Зыкова, который сыграл только в первом периоде. «Я к нему приходил в первом периоде. Хоккеисты — ребята мужественные, больше сказать не могу. На данный момент не все так хорошо, но давайте дождемся утра», — пояснил он.

Счет в серии до четырех побед — 1−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в Москве 25 марта.