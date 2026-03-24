В Госдуме предложили отказаться от понятых при освидетельствовании водителей

В Госдуму внесены поправки, которые могут изменить порядок оформления процедур, связанных с отстранением водителей от управления транспортными средствами.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, депутаты предлагают сделать видеозапись обязательным условием при отстранении водителя от управления, проведении проверки на состояние опьянения с помощью алкотестера и направлении на медицинское освидетельствование. При этом присутствие понятых больше не будет требоваться.
Инициатива является поправкой ко второму чтению законопроекта, который уже прошел первое чтение. Как пояснил автор поправок, изначальный документ был направлен на сокращение излишнего документооборота для инспекторов ДПС. Однако, по мнению парламентария, этого недостаточно для защиты прав водителей от возможных злоупотреблений, тем более что многие автомобилисты не всегда понимают разницу между обычным освидетельствованием и медицинским.
В настоящее время закон требует присутствия либо двух понятых, либо использования видеозаписи. Депутат предлагает закрепить обязательное использование видеосъемки, исключив понятых, которые, по его словам, могут иметь личную заинтересованность.
Парламентарий отметил, что все патрульные автомобили уже оснащены системой видеонаблюдения «Дозор» и штатными видеорегистраторами, поэтому техническая возможность для этого существует. Введение такой нормы, по его мнению, обеспечит наличие видеодоказательств в случае возникновения спорных ситуаций.
