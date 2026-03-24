Ростовская область хочет увеличить объём несырьевого экспорта

Как сказано на сайте регионального правительства, по итогам 2025 года Ростовская область оказалась в лидерах по объёмам внешнеторгового оборота и экспорта в ЮФО с долей 39,7% и 41,1% соответственно. Регион ведёт международную торговлю со 143 странами мира, в том числе экспортные отношения налажены со 117 государствами. Ключевыми партнёрами стали Турция, Китай, Египет, Беларусь и другие страны. В 2026 году ставка делается на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.