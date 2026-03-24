Ростовская область хочет увеличить объём несырьевого экспорта. Об этом шла речь на заседании экспортного совета при губернаторе Дона.
Как сказано на сайте регионального правительства, по итогам 2025 года Ростовская область оказалась в лидерах по объёмам внешнеторгового оборота и экспорта в ЮФО с долей 39,7% и 41,1% соответственно. Регион ведёт международную торговлю со 143 странами мира, в том числе экспортные отношения налажены со 117 государствами. Ключевыми партнёрами стали Турция, Китай, Египет, Беларусь и другие страны. В 2026 году ставка делается на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Чаще всего на экспорт идёт сельскохозяйственное сырьё (66%); минеральные продукты (17,2%); машины, оборудование (9,9%); металлы и изделиями из них (3,1%); химическая продукция (2,2%).
По словам первого замгубернатора Алексея Господарева, сейчас планируется увеличить объём несырьевого неэнергетического экспорта, а также нарастить поставки продукции АПК.