Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третьяк положительно оценил игру вратарей ЦСКА и СКА в матче плей-офф КХЛ

Вратарь питерских армейцев Артемий Плешков отразил 46 бросков, его визави Дмитрий Гамзин — 32.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Игра вратарей ЦСКА и СКА в первом матче серии стартового раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги достойна хорошей оценки. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк.

ЦСКА обыграл в первом матче СКА во втором овертайме со счетом 3:2. Вратарь питерских армейцев Артемий Плешков отразил 46 бросков, его визави Дмитрий Гамзин — 32.

«Вратарям столько играть тяжело — каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Поэтому тут очень большая ответственность», — сказал Третьяк.

«Оба вратаря хорошо работали, матч был достойных соперников, держал болельщиков в напряжении. Хотя ЦСКА в территориальном плане больше имел шансов, но в заключительные моменты его игроки не попадали по воротам. А СКА показал хорошую игру в атаке и обороне, поэтому нас ждет интересный матч», — добавил он.

Счет в серии до четырех побед — 1−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в Москве 25 марта.