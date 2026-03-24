Третьяк положительно оценил игру вратарей ЦСКА и СКА в матче плей-офф КХЛ

ЦСКА обыграл в первом матче СКА во втором овертайме со счетом 3:2. Вратарь питерских армейцев Артемий Плешков отразил 46 бросков, его визави Дмитрий Гамзин — 32.
«Вратарям столько играть тяжело — каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Поэтому тут очень большая ответственность», — сказал Третьяк.
«Оба вратаря хорошо работали, матч был достойных соперников, держал болельщиков в напряжении. Хотя ЦСКА в территориальном плане больше имел шансов, но в заключительные моменты его игроки не попадали по воротам. А СКА показал хорошую игру в атаке и обороне, поэтому нас ждет интересный матч», — добавил он.
Счет в серии до четырех побед — 1−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в Москве 25 марта.