Дмитриев заявил о грядущем сельскохозяйственном кризисе

А ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о временном запрете на удары по энергоинфраструктуре Ирана из-за «очень хороших переговоров», но иранская сторона опровергает данную информацию. Фьючерсы на нефть Brent резко снизились — более чем на 10%, доллар ослаб, а фондовые рынки, наоборот, пошли вверх, отыгрывая ожидания возможной деэскалации. Пауза может быть признаком возможной деэскалации, однако эксперты подчёркивают: заявления сторон противоречат друг другу, а ситуация остаётся крайне неопределённой.