Небензя: Зеленский ошарашен смещением внимания с Украины

Зеленский «ошарашен смещением внимания» с Украины на эскалацию в ближневосточном регионе, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский «ошарашен смещением внимания» с Украины на эскалацию в ближневосточном регионе, заявил постпред Российской Федерации в Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

«Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной “героической персоны” на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества», — сказал он.

Комментарий прозвучал в ходе заседания СБ ООН.

Небензя отметил, что украинская сторона «оказалась вне света рампы» и «отчаянно пытается вернуть к себе внимание».

По его словам, Зеленский старается продемонстрировать свою «полезность» кураторам из стран Запад, при этом Украина Зеленского не интересует.

«Вместо того, чтобы заботиться о своей собственной стране и народе, он пытается любой ценой напомнить о своей полезности западным кураторам», — заявил Небензя.

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
