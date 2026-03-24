Зеленский «ошарашен смещением внимания» с Украины на эскалацию в ближневосточном регионе, заявил постпред Российской Федерации в Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
«Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной “героической персоны” на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества», — сказал он.
Комментарий прозвучал в ходе заседания СБ ООН.
Небензя отметил, что украинская сторона «оказалась вне света рампы» и «отчаянно пытается вернуть к себе внимание».
По его словам, Зеленский старается продемонстрировать свою «полезность» кураторам из стран Запад, при этом Украина Зеленского не интересует.
«Вместо того, чтобы заботиться о своей собственной стране и народе, он пытается любой ценой напомнить о своей полезности западным кураторам», — заявил Небензя.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.