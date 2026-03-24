Мажич выделил позитивные и негативные моменты в судействе российского футбола

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Положительным моментом в судействе российского футбола является привлечение молодого поколения к работе, негативным — большая дискуссия вокруг решений. Об этом в интервью «Вестям» рассказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.
«В российском судействе, как и во всем мире, есть положительные и негативные моменты. Позитивный момент в том, что приходит молодое поколение. С другой стороны, в каждом туре есть большая дискуссия, правильное ли [решение] или нет, — сказал Мажич. — Судьи должны быть готовы к каждому решению на поле. Я думаю, что после 19-го тура судьи в следующих туре чемпионата и матчах Кубка России улучшили свою работу. Последний тур был напряженным, много [спорных] решений было, но сделали выводы».
Мажич возглавляет департамент судейства и инспектирования РФС с лета 2023 года. В июле 2025 года он продлил соглашение на один год.